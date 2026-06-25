В сети завирусилось видео, как Месси и Роналду приехали в Волгоград и «Ротор»

На кадрах мелькают лица лучших футболистов мира и известные места — визитки Волгограда. Центральная набережная, фонтан «Искусство», вокзал, правда, еще с фонтаном «Детский хоровод», которого там уже нет. А еще площадь Ленина и памятник Ильичу, Родина-мать и Мамаев курган, зеленый газон стадиона «Волгоград Арена».