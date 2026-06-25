В Зеленогорске женщина обокрала на пьянке знакомого и уехала с другим отдыхать в сауну

В Зеленогорске 38-летнюю местную жительницу подозревают в краже денег у знакомого после застолья. Об этом сообщили в ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск.
В полицию обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что после распития спиртного в компании у него пропали деньги. По предварительным данным, женщина находилась в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин квартиры достал деньги, чтобы оплатить доставку еды. Гостья заметила, где он хранит сбережения, а когда мужчина уснул, решила воспользоваться ситуацией.
Полицейские установили, что подозреваемая тайно похитила из шкафа 25 тыс. рублей. После этого она вместе со знакомой ушла из квартиры, забрав с собой остатки заказанной еды. Часть похищенных денег женщина передала подруге, часть внесла на банковский счет. Затем она купила алкоголь, вызвала такси и ночью уехала в другой город к знакомому, где продолжила отдых в сауне.
На следующий день сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемую. Следователи ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудили уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье составляет до 5 лет лишения свободы.