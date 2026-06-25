В Зеленогорске женщина обокрала на пьянке знакомого и уехала с другим отдыхать в сауну

Полицейские установили, что подозреваемая тайно похитила из шкафа 25 тыс. рублей. После этого она вместе со знакомой ушла из квартиры, забрав с собой остатки заказанной еды. Часть похищенных денег женщина передала подруге, часть внесла на банковский счет. Затем она купила алкоголь, вызвала такси и ночью уехала в другой город к знакомому, где продолжила отдых в сауне.