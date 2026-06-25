Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества с целевым обучением

Роскачество предупредило абитуриентов о новой выявленной схеме мошенничества. Злоумышленники обещают бесплатное обучение по целевому направлению, но на самом деле крадут личные данные и доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.
В период приёмной кампании мошенники создают поддельные сайты и группы в соцсетях, представляясь сотрудниками крупных компаний. Они обещают целевое обучение с гарантией трудоустройства, выплатой стипендии и стажировкой с первого курса.
Для получения «целевого направления» мошенники просят абитуриентов сдать ЕГЭ на 50 баллов и заключить договор. Предлагается заполнить анкету на сайте и ждать одобрения заявки. но при заполнении требуется ввести личные данные, СНИЛС и код из СМС. Это типичный фишинг, подчеркнули в ведомстве.
Целевое обучение — это реальный механизм, но он оформляется только через официальные каналы — портал «Госуслуги», единую платформу «Работа в России» или напрямую через предприятие. Никаких предоплат, «договорённостей», заполнения анкет на сторонних ресурсах и передачи кодов из СМС не требуется. В случае подозрительных предложений следует немедленно обратиться в полицию.