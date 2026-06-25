Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества с целевым обучением

Целевое обучение — это реальный механизм, но он оформляется только через официальные каналы — портал «Госуслуги», единую платформу «Работа в России» или напрямую через предприятие. Никаких предоплат, «договорённостей», заполнения анкет на сторонних ресурсах и передачи кодов из СМС не требуется. В случае подозрительных предложений следует немедленно обратиться в полицию.