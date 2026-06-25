В Калининском районе Петербурга создадут промышленный кластер

Промышленный кластер оптического, микроэлектронного и приборостроительного профиля сформируют в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Объект создадут на территории более 17 гектаров в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Соглашение о реиндустриализации промышленных территорий компании «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Масштабная реновация и реиндустриализация имущественного комплекса предприятия намечены на период 2027—2032 годов. Реализация проекта позволит создать 1200 высокотехнологичных рабочих мест.
«Подписание этого соглашения — знаковое событие для промышленного развития Петербурга. Проект реиндустриализации ЛОМО закладывает фундамент для нового технологического уклада в оптическом приборостроении. Это реальные возможности для наших инженеров, конструкторов и рабочих, стимул для развития смежных предприятий и малого бизнеса, который будет вовлечен в кооперационные цепочки», — подчеркнул председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.