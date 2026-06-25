В Калининском районе Петербурга создадут промышленный кластер

«Подписание этого соглашения — знаковое событие для промышленного развития Петербурга. Проект реиндустриализации ЛОМО закладывает фундамент для нового технологического уклада в оптическом приборостроении. Это реальные возможности для наших инженеров, конструкторов и рабочих, стимул для развития смежных предприятий и малого бизнеса, который будет вовлечен в кооперационные цепочки», — подчеркнул председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.