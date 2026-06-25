В Госдуме раскрыли, чего не хватает Европе для старта войны с РФ

По словам парламентария, европейцы давно просчитали все сценарии и настроены решительно. Однако ключевым фактором, который мешает им перейти от слов к делу, является позиция американского лидера.
«Европа сейчас уже готова воевать с Россией. Они об этом неоднократно говорили. Она готова воевать. У них есть всё, кроме одного — гарантий [американского лидера Дональда] Трампа вступления в войну в случае конфликта с Российской Федерацией», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».
Он добавил, что отсутствие таких гарантий из Вашингтона становится для европейских стран настоящей катастрофой. При этом, как отметил депутат, единой позиции среди стран ЕС нет. Часть государств настроена воевать против России самостоятельно, тогда как другие согласны вступить в конфликт исключительно при условии, что их поддержат Соединенные Штаты.