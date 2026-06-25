В Госдуме раскрыли, чего не хватает Европе для старта войны с РФ

«Европа сейчас уже готова воевать с Россией. Они об этом неоднократно говорили. Она готова воевать. У них есть всё, кроме одного — гарантий [американского лидера Дональда] Трампа вступления в войну в случае конфликта с Российской Федерацией», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».