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В Госдуме раскрыли, чего не хватает Европе для старта войны с РФ

Европейские страны уже готовы к прямому военному столкновению с Россией, но их сдерживает отсутствие твердых обещаний о поддержке со стороны Вашингтона. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с ИС «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам парламентария, европейцы давно просчитали все сценарии и настроены решительно. Однако ключевым фактором, который мешает им перейти от слов к делу, является позиция американского лидера.

«Европа сейчас уже готова воевать с Россией. Они об этом неоднократно говорили. Она готова воевать. У них есть всё, кроме одного — гарантий [американского лидера Дональда] Трампа вступления в войну в случае конфликта с Российской Федерацией», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».

Он добавил, что отсутствие таких гарантий из Вашингтона становится для европейских стран настоящей катастрофой. При этом, как отметил депутат, единой позиции среди стран ЕС нет. Часть государств настроена воевать против России самостоятельно, тогда как другие согласны вступить в конфликт исключительно при условии, что их поддержат Соединенные Штаты.