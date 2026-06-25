«Наша цель — обеспечить автолюбителям максимально удобные поездки»

— Обезличенные данные об автотуристах мы получаем с помощью специальных систем мобильных операторов, которые фиксируют сигналы телефонов с базовых станций и анализируют траектории их движения. Автотуристы выделяются по критерию ночевки и отклонения от транзитных коридоров: если абонент из другого региона провел в локации более 4—6 часов, съехал с федеральной трассы, посетил туристические точки и совершил длительную остановку, например на сон, система классифицирует его как гостя. Дальнобойщики и иные проезжающие через регион транзитом отсеиваются алгоритмами системы, а регулярные визиты «выходного дня», поездки дачников помечаются как маятниковая миграция и исключаются. В выборку включаются только уникальные поездки с рекреационной целью, а не транзитные поездки или шаблонные возвращения.