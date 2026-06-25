Карантин по бешенству введён в посёлке Ленинская Слобода Кстовского района

Запрещены любые ветеринарные манипуляции с больными восприимчивыми животными, посещение очага посторонними лицами, а также ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных — за исключением случаев, когда животные вакцинированы не менее чем за 179 дней до вывоза. Кроме того, запрещается снятие шкур с трупов животных на территории очага.