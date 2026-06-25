Карантин по бешенству введён в посёлке Ленинская Слобода Кстовского района

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ № 172, опубликованный в федеральной информационно‑правовой базе, которым посёлок Ленинская Слобода Кстовского района признаётся неблагополучным по бешенству животных. Эпизоотический очаг выявлен в личных подсобных хозяйствах двух жителей; в связи с этим на территории введён ряд строгих ограничений, направленных на недопущение распространения инфекции.
Запрещены любые ветеринарные манипуляции с больными восприимчивыми животными, посещение очага посторонними лицами, а также ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных — за исключением случаев, когда животные вакцинированы не менее чем за 179 дней до вывоза. Кроме того, запрещается снятие шкур с трупов животных на территории очага.
В целях профилактики отменены ярмарки, выставки и иные мероприятия, связанные со скоплением или перемещением животных; ограничен вывоз животных, кроме направляемых на убой или сопровождаемых действительной вакцинацией. Также запрещён отлов диких животных для последующего вывоза в зоопарки.
Жителям Ленинской Слободы рекомендовано соблюдать ограничения и по возможности избегать контактов с сельскохозяйственными и дикими животными. При обнаружении больных или павших животных нужно немедленно сообщать в местную ветслужбу или администрацию района и не прикасаться к тушам без средств защиты.
Ранее сообщалось, что карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в Воротынском округе.