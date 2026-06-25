Канадец Аренд Фейнстра столкнулся с эмоциональным выгоранием в России

По словам фермера, запуск собственного агробизнеса требует больших усилий. Одной из главных проблем стала бюрократия: многие документы и процедуры до сих пор не оформлены как надо. Стресса добавляет необходимость разбираться в российской системе налогообложения. При этом хозяйство пока не приносит дохода.