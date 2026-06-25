Канадец Аренд Фейнстра столкнулся с эмоциональным выгоранием в России

Глава семьи канадских переселенцев Арэнд Фейнстра признался, что после переезда в Нижегородскую область столкнулся с серьезными трудностями и эмоциональным выгоранием. Об этом он рассказал в новом видео в своем видеоблоге.
По словам фермера, запуск собственного агробизнеса требует больших усилий. Одной из главных проблем стала бюрократия: многие документы и процедуры до сих пор не оформлены как надо. Стресса добавляет необходимость разбираться в российской системе налогообложения. При этом хозяйство пока не приносит дохода.
Самой же сложной задачей Фейнстра назвал изучение русского языка. Фермер признался, что постоянное использование онлайн-переводчиков изматывает, а из-за языкового барьера регулярно возникают недопонимания с окружающими.
В заключении канадец поблагодарил нижегородцев за поддержку. Он уверен, что все трудности удастся преодолеть.
Напомним, семья канадцев переехала в Нижегородскую область в 2024 году. О том, где лучше жить и вести бизнес, и по чему особенно семья скучает в эмиграции, Аренд Фейнстра рассказывал в эксклюзивной беседе с редакцией сайта pravda-nn.ru.