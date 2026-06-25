Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадец Аренд Фейнстра столкнулся с эмоциональным выгоранием в России

Самой изматывающей проблемой переселенец назвал изучение русского языка.

Источник: Нижегородская правда

Глава семьи канадских переселенцев Арэнд Фейнстра признался, что после переезда в Нижегородскую область столкнулся с серьезными трудностями и эмоциональным выгоранием. Об этом он рассказал в новом видео в своем видеоблоге.

По словам фермера, запуск собственного агробизнеса требует больших усилий. Одной из главных проблем стала бюрократия: многие документы и процедуры до сих пор не оформлены как надо. Стресса добавляет необходимость разбираться в российской системе налогообложения. При этом хозяйство пока не приносит дохода.

Самой же сложной задачей Фейнстра назвал изучение русского языка. Фермер признался, что постоянное использование онлайн-переводчиков изматывает, а из-за языкового барьера регулярно возникают недопонимания с окружающими.

В заключении канадец поблагодарил нижегородцев за поддержку. Он уверен, что все трудности удастся преодолеть.

Напомним, семья канадцев переехала в Нижегородскую область в 2024 году. О том, где лучше жить и вести бизнес, и по чему особенно семья скучает в эмиграции, Аренд Фейнстра рассказывал в эксклюзивной беседе с редакцией сайта pravda-nn.ru.