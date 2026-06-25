Минцифры высказалось об удалении Apple приложений VK из AppStore

— Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах, — говорится в комментарии российского министерства.