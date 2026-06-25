Спикер воронежской облдумы предложил усилить межпарламентский диалог с Беларусью

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов участвует в XIII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Минске 25−26 июня. В первый день форума делегация области встретилась с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Тереховым. Регион представляли Юрий Матузов и первый зампред облправительства Данил Кустов.
Стороны обсудили строительство, пассажирский транспорт, дорожное хозяйство, мосты, промышленность и сельское хозяйство. Терехов назвал Воронежскую область важным партнером и заявил о готовности белорусских предприятий участвовать в обновлении общественного транспорта.
Данил Кустов пояснил, что возглавляет делегацию по поручению губернатора Александра Гусева. Глава региона не приехал в Минск из-за последствий удара по гражданскому предприятию в Воронеже 22 июня, после которого погибли мирные жители и десятки человек были ранены.
Кустов напомнил, что сотрудничество с Беларусью началось в 2019 году, а к 2024 году товарооборот вырос в два раза. Новая задача — снова удвоить показатель за пять лет.
Матузов предложил развивать парламентское направление и подготовить соглашение с Могилевским областным Советом народных депутатов. По его словам, это поможет быстрее обмениваться успешными практиками.
— Крепкие межпарламентские связи — это фундамент для любых социально-экономических проектов. Поэтому мы надеемся на усиление межпарламентского диалога. Это даст нам юридическую базу, чтобы оперативно перенимать друг у друга успешные наработки по самому широкому спектру вопросов, — подчеркнул Юрий Матузов.
Также по инициативе Матузова часть делегации изучит работу станции водоподготовки в Минске. Этот опыт может пригодиться районам области при модернизации водоснабжения и водоотведения.