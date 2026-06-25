На Ставрополье отремонтируют участки дороги Архангельское — Плаксейка

Ремонт двух участков региональной дороги Архангельское — Плаксейка проводят в Буденновском округе Ставропольского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отрезков — 2,2 км, сообщили в правительстве региона.
Трасса проходит через село Архангельское и поселок Плаксейка. Один участок готов уже наполовину, на втором работы только начались. Специалисты проводят комплексный ремонт: обновляют основание и покрытие, укрепляют обочины и устанавливают элементы безопасности.
«Новая дорога позволит обеспечить безопасный проезд транспорта через населенные пункты и связать их с общей дорожной сетью региона. По поручению губернатора именно дорогам в сельских территориях уделяется особое внимание», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.