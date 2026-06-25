11-летний нижегородец перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

11-летний ребенок попал под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. ДТП случилось 24 июня, рассказали в ГАИ региона.
Мальчика сшиб 65-летний водитель за рулем Kia Rio. Сообщается, что пешеходный переход был рядом, но ребенок им почему-то пренебрег. К счастью, он не пострадал: прибывшие медики обнаружили у мальчика только ссадину на левом колене.
Полиция выясняет точные обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что за пять месяцев 2026 года в Нижегородской области по вине уснувших водителей погибли пять человек.