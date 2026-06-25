11-летний нижегородец перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

Мальчика сшиб 65-летний водитель за рулем Kia Rio. Сообщается, что пешеходный переход был рядом, но ребенок им почему-то пренебрег. К счастью, он не пострадал: прибывшие медики обнаружили у мальчика только ссадину на левом колене.