Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний нижегородец перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

Авария произошла на Мещерском бульваре.

Источник: Живем в Нижнем

11-летний ребенок попал под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. ДТП случилось 24 июня, рассказали в ГАИ региона.

Мальчика сшиб 65-летний водитель за рулем Kia Rio. Сообщается, что пешеходный переход был рядом, но ребенок им почему-то пренебрег. К счастью, он не пострадал: прибывшие медики обнаружили у мальчика только ссадину на левом колене.

Полиция выясняет точные обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно, что за пять месяцев 2026 года в Нижегородской области по вине уснувших водителей погибли пять человек.