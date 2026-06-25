Эксперт назвал привычки, которые незаметно разрушают вашу самооценку

Здоровое отношение к себе — это не набор позитивных аффирмаций и не врождённый дар. Это ежедневная привычка замечать свои успехи, беречь личные границы и выбирать окружение, которое поддерживает, а не разрушает. Если в вашем повседневном поведении есть хотя бы одна из этих вредных привычек, самое время начать понемногу менять подход — шаг за шагом выстраивая более бережное отношение к собственной личности.