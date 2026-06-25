Эксперт назвал привычки, которые незаметно разрушают вашу самооценку

Самооценка не ломается в один миг — она подтачивается день за днём, почти незаметно. Со временем человек привыкает к внутреннему голосу, который шепчет о его несостоятельности, и начинает считать это нормой. Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова рассказала, какие повседневные привычки незаметно подрывают чувство собственной ценности — и почему от них важно избавляться.
Одна из самых разрушительных установок — заранее верить в провал. Фразы вроде «всё равно ничего не получится» или «я не справлюсь» постепенно убеждают человека в собственной «непригодности».
Не менее вредно и окружение, которое тянет вниз. Если после общения с кем‑то вы чувствуете себя маленьким и незначительным, если в ваш адрес звучат сарказм или скрытая агрессия, такое взаимодействие медленно подтачивает уверенность в себе. По-настоящему близкие люди, напротив, помогают расти, а не заставляют ощущать себя хуже.
Ещё одна ловушка — жить по старым «детским программам». Многие с детства помнят обидные сравнения и обесценивающие фразы. Но взрослый человек не обязан следовать этим сценариям: пришло время самому решать, каким он хочет видеть себя в этом мире, и не идти на поводу у старой боли.
Социальные сети усиливают другую опасную привычку — постоянное сравнение себя с другими. Глядя на чужие «идеальные» картинки, легко забыть про собственный путь и перестать ценить свои достижения. В результате человек теряет способность радоваться тому, что есть у него лично.
При этом мы нередко сами обесцениваем свои успехи: «Мне просто повезло», «Ничего особенного». Зато любую мелкую ошибку раздуваем до огромных размеров. Получается искажённая «бухгалтерия»: неудачи фиксируются, а победы игнорируются. А самооценка не может быть устойчивой, если человек замечает только промахи.
Стремление заслужить одобрение тоже работает против внутренней опоры.
Невозможно стать по-настоящему самодостаточным, если главная цель — услышать «ты молодец» от кого‑то извне.
Наконец, самооценка страдает, когда человек забывает про себя. Он берёт на себя чужие заботы, подавляет собственные чувства и желания, жертвует сном и личными границами ради других. Но уважение к себе не рождается там, где собственные потребности постоянно отодвигаются на второй план.
Здоровое отношение к себе — это не набор позитивных аффирмаций и не врождённый дар. Это ежедневная привычка замечать свои успехи, беречь личные границы и выбирать окружение, которое поддерживает, а не разрушает. Если в вашем повседневном поведении есть хотя бы одна из этих вредных привычек, самое время начать понемногу менять подход — шаг за шагом выстраивая более бережное отношение к собственной личности.