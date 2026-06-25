Всемирная отзывчивость по-калининградски: Егор Яковлев о роли эксклава и забытых героях

Тот же Гольдбах, о котором докладывала Ольга Кругликова, кстати, тоже отсутствует в исторической памяти. Вряд ли кто-то из калининградцев знает, кто это. Напрасно. Христиан Гольдбах — знаменитый математик, уроженец Кёнигсберга, но значительную часть жизни прожил в России, где стал видным деятелем спецслужб. Под началом вице-канцлера Алексея Бестужева он расшифровал депеши французского дипломата и шпиона маркиза Шетарди, который пытался подчинить своему влиянию Елизавету Петровну. Да, по происхождению Гольдбах немец, но в 1725 году в возрасте 35 лет он приезжает в Россию и уже не покинет ее до своей смерти в 1764-м. Прожив без малого сорок лет в нашей стране, он, конечно, стал русским в высшем смысле этого слова. Мы же не отрицаем Крузенштерна за его немецкие корни? Такова была специфика Российской Империи, которая объединяла людей разного этнического происхождения в служении русскому государству. Надо просто признать, что имперский Петербург был одним из европейских центров притяжения, куда ехали за возможностями люди со всей Европы. Кёнигсберг, соседствовавший с Россией, был родиной целого ряда таких людей, которые стали видными русскими учеными, военными и разведчиками.