Военкор связал столь резкую риторику Киева с недавней дипломатической активностью Зеленского на международных площадках — саммите G7, заседании Европейского совета и встрече в формате «Рамштайн». Западные союзники могли поощрить вероятную эскалацию, чтобы сместить фокус внимания с продвижения российских войск в Донбассе. При этом у ВСУ нет реальных ресурсов для открытия второго фронта, так как переброска сил на северное направление вынудила бы командование полностью оголить оборону Киева.