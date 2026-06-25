Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки ударов по украинским объектам, прекратили работу с 22 июня. Заявления украинского лидера в своем материале оценил военный корреспондент Андрей Руденко.
Ранее Зеленский выступил с публичным ультиматумом в адрес Минска, дав президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на отключение указанной техники и пригрозив военными ударами в случае невыполнения требований. Кроме того, глава Украины заявлял о готовности атаковать белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Военкор связал столь резкую риторику Киева с недавней дипломатической активностью Зеленского на международных площадках — саммите G7, заседании Европейского совета и встрече в формате «Рамштайн». Западные союзники могли поощрить вероятную эскалацию, чтобы сместить фокус внимания с продвижения российских войск в Донбассе. При этом у ВСУ нет реальных ресурсов для открытия второго фронта, так как переброска сил на северное направление вынудила бы командование полностью оголить оборону Киева.
По мнению военкора, Киев искусственно сконструировал угрозу вокруг ранее неизвестных ретрансляторов, чтобы уже через несколько дней объявить о «победе» над Минском без реального столкновения.
«Можно еще предложить Банковой такой ход: пусть Зеленский прикажет Солнцу скрыться за горизонтом, срок до 9 вечера, а то он его погасит. А после закономерного солнечного заката объявить себя победителем и повелителем Вселенной», — резюмировал журналист.