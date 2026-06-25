Красноярцы снова могут летать в Геленджик

«Новые рейсы NordStar не только увеличат географию полетов авиакомпании, но и расширят маршрутную сеть международного аэропорта Красноярск и авиакомпании NordStar, как единственного перевозчика, выполняющего рейсы по данному направлению. Геленджик — не только идеальное место для желающих отдохнуть от повседневных забот и насладиться красотой южной природы, но и удобная стартовая точка для начала или продолжения путешествия по всему побережью Черного моря и Краснодарского края. Всего в 60 км от Геленджика находится центр российского виноделия Абрау-Дюрсо, а за два часа на автомобиле можно добраться до Анапы или Краснодара», — рассказали в авиакомпании.