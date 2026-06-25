Красноярцы снова могут летать в Геленджик

Авиакомпания NordStar возобновила прямое авиасообщение между Красноярском и Геленджиком и 25 июня перевезла первых пассажиров к популярному курорту Краснодарского края.
Теперь, после четырех с лишним лет ограничения полетов, в Геленджик можно вновь отправиться прямыми беспосадочными рейсами из Красноярска с частотой два раза в неделю.
Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время вылета из Красноярска — 12:10, прибытие в Геленджик — 14:20 по местному времени. Обратный рейс отправляется из Геленджика в 15:50 и приземляется в Красноярске в 01:20 по местному времени следующего дня. Общая продолжительность полета Красноярск — Геленджик составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 5 часов 30 минут.
«Новые рейсы NordStar не только увеличат географию полетов авиакомпании, но и расширят маршрутную сеть международного аэропорта Красноярск и авиакомпании NordStar, как единственного перевозчика, выполняющего рейсы по данному направлению. Геленджик — не только идеальное место для желающих отдохнуть от повседневных забот и насладиться красотой южной природы, но и удобная стартовая точка для начала или продолжения путешествия по всему побережью Черного моря и Краснодарского края. Всего в 60 км от Геленджика находится центр российского виноделия Абрау-Дюрсо, а за два часа на автомобиле можно добраться до Анапы или Краснодара», — рассказали в авиакомпании.
Напомним, помимо прямых рейсов в Геленджик, NordStar выполняет регулярные рейсы из Красноярска в Сочи с частотой до 4 рейсов в неделю.
Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте nordstar.ru, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8−800−700−8−007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.
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