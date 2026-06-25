В ЮФУ нашли способ повысить энергоэффективность передачи данных для цифрового земледелия

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) нашли эффективную комбинацию технологий, которая позволяет передавать данные с минимальным энергопотреблением. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что решение может применяться для создания цифровых двойников почв, отслеживания состояния полей и управления агроландшафтами в режиме реального времени.
«Интеграция [технологии обратного рассеяния сигнала] BackCom с [технологией неортогонального множественного доступа] NOMA хорошо соответствует будущим требованиям коммуникации для интеллектуальных, масштабируемых и энергоэффективных беспроводных экосистем. В том числе она полезна для, например, создания цифрового двойника почвы, где необходимо непрерывно получать данные с большого количества датчиков, распределенных по территории», — отметил приглашенный профессор ЮФУ, руководитель мегагранта «Разработка и реализация методологии создания цифрового двойника почв на основе искусственного интеллекта и технологии Big Data» Судип Танвар, чьи слова приводит пресс-служба.
Как пояснили ученые, в настоящее время сельское хозяйство активно использует сети датчиков, беспилотные летательные аппараты и системы мониторинга, которые помогают контролировать состояние почв, растений и сельскохозяйственных угодий в режиме реального времени, однако работа тысяч датчиков на больших территориях требует надежной связи и минимального энергопотребления. Кроме того, регулярная замена батарей на удаленных объектах значительно увеличивает стоимость эксплуатации, а рост числа подключенных устройств создает дополнительную нагрузку на сеть.
Уточняется, что предложенное сочетание технологий, которые рассматриваются как одна из основ будущих сетей 5G и 6G, позволяет устройствам передавать информацию с минимальными затратами энергии, используя существующие радиоволны, а также повышает пропускную способность сети даже в условиях помех, ошибок оценки канала и потерь сигнала.
По информации пресс-службы, на данном этапе работа основана на компьютерном моделировании, а следующим этапом станет создание тестовых стендов BackCom-NOMA и тестирование технологии в реальных условиях.