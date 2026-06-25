В ЮФУ нашли способ повысить энергоэффективность передачи данных для цифрового земледелия

Как пояснили ученые, в настоящее время сельское хозяйство активно использует сети датчиков, беспилотные летательные аппараты и системы мониторинга, которые помогают контролировать состояние почв, растений и сельскохозяйственных угодий в режиме реального времени, однако работа тысяч датчиков на больших территориях требует надежной связи и минимального энергопотребления. Кроме того, регулярная замена батарей на удаленных объектах значительно увеличивает стоимость эксплуатации, а рост числа подключенных устройств создает дополнительную нагрузку на сеть.