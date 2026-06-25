Фестиваль «Музыка балконов. Великие реки» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал четвертый сезон фестиваля «Музыка балконов» (0+). Фестивальные концерты будут проходить по выходным до 30 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Открыл фестиваль концерт на балконе исторического здания Нижегородского театра драмы имени М. Горького, которое в этом году отмечает свое 130-летие. Здание театра было открыто в мае 1896 года, а его постройка была приурочена к проведению в городе XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Первой постановкой, представленной на сцене театра, стала опера «Жизнь за царя», в которой одну из ведущих партий исполнил молодой Федор Шаляпин. В память об этом событии во время концерта прозвучало концертное исполнение фрагментов оперы Михаила Глинки.
В концерте приняли участие камерный хор «Нижний Новгород», камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», а также солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Степан Егураев и солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Валентина Правдина.
Второй концерт фестиваля прошел в Арзамасе на площадке Дома землемера П. А. Дронова. В нем приняли участие солисты Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича Даниил Антонов и Арсения Сухарева.
«“Музыка балконов” для Нижегородской области — это не просто один из фестивалей, а настоящая визитная карточка. Его знают в других регионах, и очень здорово, что благодаря поддержке ПФКИ мы можем эту узнаваемость увеличивать. Но главное для нас, конечно, это любовь нижегородцев. И мы ценим каждый отзыв, каждое теплое слово, каждое предложение. “Музыка балконов” — фестиваль народный, фестиваль родом из Нижнего Новгорода. И таким и останется, какой бы масштабной ни была его география», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
В этом году в рамках фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» в Нижнем Новгороде пройдет 11 концертов, площадками которых станут балконы исторических зданий, среди которых балкон хорового колледжа имени Л. К. Сивухина на площади Минина и Пожарского, балконы Усадьбы Рукавишниковых и Дома Сироткина, балкон отеля «Никитин» и усадьбы Рябининой на Ильинской. В других городах области состоится еще шесть концертов: в Городце, Чкаловске, Большом Болдине и на других площадках.
В основе концепции проекта, который в этом году получил название «Музыка балконов. Великие реки», — идея осмысления одного из важнейших символов России. Именно реки формировали пространства для жизни, творчества и сотрудничества между регионами. В этом году география фестиваля расширилась, и проект стал всероссийским. Концерты фестиваля пройдут в Плесе, Иркутске, Владикавказе, Вологде и Ярославской области, привлекая новую аудиторию и знакомя ее с красотой и многообразием исторического и культурного наследия нашей страны.
Как и предполагает формат фестиваля, концерты состоятся на балконах исторических зданий: во Владикавказе — на балконе особняка купца Ходякова, в Ярославской области — усадьбы «Карабиха» Н. А. Некрасова, в Иркутске — Музея-усадьбы Сукачева, в Плесе — Дома с мезонином, а также Вологодского музея кружева. Уже традиционными участниками фестиваля становятся государственный музей-заповедник «Петергоф» и Всероссийский музей А. С. Пушкина. В этом году на их площадках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоятся пять фестивальных концертов.
«Самый музыкальный ансамбль “Петергофа” — это Ораниенбаум. Здесь появился первый в России оперный зал, регулярно проходили камерные концерты и музыкальные вечера, на которые приглашались талантливые композиторы и исполнители своего времени. Поэтому сегодня музыка является важной частью концепции развития Ораниенбаума: проводятся открытые фестивали, концерты во дворцах и павильонах, готовятся музыкальные онлайн-проекты, и во второй раз мы будем принимать фестиваль “Музыка балконов”. Очень приятно, что у нас появляются партнеры, разделяющие наше стремление к популяризации истории, музыки и искусства, к сохранению культурного наследия», — рассказал генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Следить за событийной программой фестиваля можно на сайте проекта музыкабалконов. рф, а также в официальной группе во «ВКонтакте»: vk.com/musicofbalcony. Здесь же будут идти трансляции концертов, которые будут проходить за пределами Нижегородской области.