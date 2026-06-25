Фестиваль «Музыка балконов. Великие реки» стартовал в Нижнем Новгороде

«“Музыка балконов” для Нижегородской области — это не просто один из фестивалей, а настоящая визитная карточка. Его знают в других регионах, и очень здорово, что благодаря поддержке ПФКИ мы можем эту узнаваемость увеличивать. Но главное для нас, конечно, это любовь нижегородцев. И мы ценим каждый отзыв, каждое теплое слово, каждое предложение. “Музыка балконов” — фестиваль народный, фестиваль родом из Нижнего Новгорода. И таким и останется, какой бы масштабной ни была его география», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.