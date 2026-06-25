Минцифры обратилось в ФАС после удаления VK из App Store: подробности

Ведомство также обратило внимание на то, что Apple игнорирует значимость удалённых приложений для российской аудитории: через них граждане получают важную информацию, общаются и получают образовательный контент, а также оповещения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествиях. В Минцифры расценивают удаление приложений как проявление недобросовестной конкуренции, направленной на защиту интересов зарубежных платформ, вытесняемых отечественными сервисами.