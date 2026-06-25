Минцифры обратилось в ФАС после удаления VK из App Store: подробности

Минцифры усомнилось в правомерности удаления приложений VK из App Store и назвало решение политически мотивированным.
В министерстве сообщили, что Apple не представила аргументированных доказательств наличия санкционных требований, обосновывающих удаление российских приложений. По итогам внутренних проверок и полученных заключений, в том числе от американских юридических фирм, Минцифры не обнаружило данных, подтверждающих необходимость блокировки программ VK в магазине приложений Apple.
Ведомство также обратило внимание на то, что Apple игнорирует значимость удалённых приложений для российской аудитории: через них граждане получают важную информацию, общаются и получают образовательный контент, а также оповещения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествиях. В Минцифры расценивают удаление приложений как проявление недобросовестной конкуренции, направленной на защиту интересов зарубежных платформ, вытесняемых отечественными сервисами.
Кроме того министерство утверждает, что сама Apple не выполняет требования российского законодательства о предоставлении окна выбора поисковой системы по умолчанию и предустановке российского магазина приложений на её устройствах. В этой связи Минцифры направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просьбу оперативно рассмотреть изложенные факты и принять соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что МАКС начнут предустанавливать на iPhone в России.