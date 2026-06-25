Павел Красковский официально представлен торпедовским игроком. Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил с нижегородским хоккейным клубом двухлетний контракт.
«За плечами 29-летнего габаритного (рост — 194 см, вес — 96 кг) центрального нападающего — 699 матчей в КХЛ (все в составе ярославского “Локомотива”). По ходу 13 сезонов в КХЛ Павел 79 раз поражал ворота соперников и 121 — ассистировал своим партнёрам при взятии ворот. В течение карьеры Красковский стабильно получал возможность проявить себя при игре в неравных составах: и в большинстве, и в меньшинстве. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, а показатель полезности равен +69», — сообщила торпедовская пресс-служба.
По традиции, комментарий дал генеральный директор клуба Евгений Забуга.
«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой Красковский доказал надёжность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное — умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение. Полагаем, что сможем предоставить Павлу возможности для дальнейшего спортивного роста и достижения высоких результатов в составе “Торпедо”, — заявил гендиректор.
Добавим, что в чемпионском для «Локомотива» плей-офф-2026 Красковский принял участие лишь в 8 матчах, заработав 2 очка (0 + 2). Среднее время на площадке за игру — 10 минут 9 секунд. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Павла будет около 35 миллионов рублей за сезон.