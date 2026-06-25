Павел Красковский официально представлен торпедовским игроком

«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой Красковский доказал надёжность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное — умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение. Полагаем, что сможем предоставить Павлу возможности для дальнейшего спортивного роста и достижения высоких результатов в составе “Торпедо”, — заявил гендиректор.