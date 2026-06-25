В Красноярске отреставрируют фасады Троицкого храма

В Красноярске согласовали проект реставрации фасадов Свято-Троицкого храма — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на улице Игарская, 6. Его построили в 1836—1842 годах.
В Красноярской епархии рассказали, что проект предусматривает ремонт кирпичной кладки и штукатурного слоя, воссоздание исторических оконных и дверных заполнений, восстановление шпилей колокольни, устройство архитектурной подсветки и другие работы.
Свято-Троицкий храм — образец культовой архитектуры первой половины XIX века в традиционных формах позднего классицизма. Автором проекта церкви стал Петр Алексеевич Шаров — его работы можно увидеть в Красноярске, Енисейске, Ачинске и нескольких селах.
Шаров не дожил до окончания строительства храма и стал одним из первых, кто нашел упокоение на Троицком кладбище.