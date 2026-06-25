Мужчина получил 21 год за убийство врача Черногорской детской больницы

Суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который расправился с жительницей Абакана ради наживы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Вечером 29 мая 2025 года он подкараулил женщину у дома на улице Герцена, под предлогом проник в её квартиру, задушил её, а затем утопил в ванне.
Злоумышленник похитил деньги, ювелирку и личные вещи, а также с помощью телефона и банковской карты жертвы украл 94 тысячи рублей через криптобиржу. После преступления он скрылся в Приморском крае, где его задержали следователи.
Суд признал мужчину виновным по статьям об убийстве, разбое и хищении документов и приговорил к 21 году строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей стороне более 2,5 млн рублей в качестве компенсации.
Ранее мы сообщали, что житель Назарово с ножом угрожал убийством знакомому и полицейским.