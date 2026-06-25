На маркетплейсе заблокировали объявления о продаже билетов на юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области

«Правительство Калининградской области провело переговоры с популярной платформой объявлений на предмет спекулятивной продажи билетов на главный юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области. Напомним, билеты на концерты, которые пройдут в чаше стадиона 4 и 5 июля, не предназначены для продажи. На данный момент объявления о продаже билетов на шоу заблокированы на платформе объявлений», — говорится в сообщении.