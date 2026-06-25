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На маркетплейсе заблокировали объявления о продаже билетов на юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области

Власти напомнили, что вход на «Ростех Арену» будет бесплатным.

Источник: Клопс.ru

На одном из маркетплейсов заблокировали объявления о продаже билетов на юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 25 июня.

«Правительство Калининградской области провело переговоры с популярной платформой объявлений на предмет спекулятивной продажи билетов на главный юбилейный концерт к 80-летию Калининградской области. Напомним, билеты на концерты, которые пройдут в чаше стадиона 4 и 5 июля, не предназначены для продажи. На данный момент объявления о продаже билетов на шоу заблокированы на платформе объявлений», — говорится в сообщении.

В начале недели сообщалось, что власти Калининградской области намерены упорядочить распределение билетов на концерты по случаю 80-летия региона на «Ростех Арене» и пресечь случаи их продажи.