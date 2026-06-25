В Минюсте рассказали, может ли искусственный интеллект стать преступником

Искусственный интеллект не может быть субъектом преступления, так как не обладает сознанием, волей и правосубъектностью.
Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров.
«Очевидно, что искусственный интеллект сам по себе не может быть субъектом преступления, поскольку несмотря на автономность, он не обладает сознанием, волей и правосубъектностью. В то же время к его применению причастны разработчики моделей искусственного интеллекта, обладатели исключительных прав на соответствующее программное обеспечение, операторы систем, владельцы сервисов и конечные пользователи», — сказал Вадим Федоров.
По его словам, чтобы установить ответственного за вред от использования ИИ, нужно четко распределить обязанности между всеми участниками процесса. Такая практика в России уже формируется. Федоров также напомнил, что в стране идет работа над проектом закона об искусственном интеллекте.
Кроме того, в Минюсте считают необходимым учитывать использование технологий подмены голоса и создания образа человека при квалификации отдельных преступлений.
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