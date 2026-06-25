55 нарушений нашли в автобусах пяти маршрутов Нижнего Новгорода

Также среди нарушений числятся порванная обивка кресел, трещины на лобовых стеклах, отсутствие аварийных молотков и неработающие кнопки вызова водителя для маломобильных граждан. При этом все стационарные валидаторы в проверенных автобусах оказались исправны. Транспортным компаниям направят предписания с требованием устранить все замечания.