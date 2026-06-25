55 нарушений нашли в автобусах пяти маршрутов Нижнего Новгорода

Специалисты Центра развития транспортных систем (ЦРТС) выявили 55 нарушений в 36 пассажирских автобусах Нижнего Новгорода. Масштабная проверка затронула исполнение пяти государственных контрактов. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Инспекторы проверили востребованные городские маршруты № 7, № 13, № 40, № 59 и № 69, которые обслуживают компании АО «Нижегородпассажиравтотранс», ООО «Мещеряков и Компания», а также ООО «Столица-Авто». Самым массовым нарушением стало отсутствие или поломка полноцветного светодиодного электронного табло с указанием маршрута — на автопредприятии «Столица-Авто» зафиксировали 20 таких случаев.
Также среди нарушений числятся порванная обивка кресел, трещины на лобовых стеклах, отсутствие аварийных молотков и неработающие кнопки вызова водителя для маломобильных граждан. При этом все стационарные валидаторы в проверенных автобусах оказались исправны. Транспортным компаниям направят предписания с требованием устранить все замечания.
Ранее сообщалось, что Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваев в Нижегородской области.