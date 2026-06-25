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Вклады 2026: сколько денег можно хранить в банке без налога

160 тысяч рублей дохода с вклада освободят от налога в 2026 году.

В 2026 году вклад до примерно 1,19 млн рублей волгоградцы могут разместить в банке без налога на проценты при средней ставке около 13,4% годовых. Налог на вклады считают не со всей суммы, а только с дохода, который превысит установленный лимит.

Лимит рассчитывают по формуле: 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ за год. В 2026 году пиковая ставка составила 16%, поэтому необлагаемая сумма дохода равна 160 тысячам рублей. Все проценты выше этого значения облагаются налогом 13%, а при доходе свыше 5 млн рублей в год применяется ставка 15%.

ФНС учитывает все доходы по счетам и вкладам в разных банках. Например, при вкладе 1,5 млн рублей и ставке 13,4% доход за год составит около 201 тысячи рублей. После вычета 160 тысяч рублей налог начислят на оставшиеся 41 тысячу рублей — это около 5 330 рублей.

Заполнять декларацию не нужно. Банки сами передают данные в налоговую. Уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах или сайте ФНС, а оплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года, — сообщает РИА.

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