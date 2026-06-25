Огурцы и помидоры подешевели в Воронежской области

Килограмм огурцов теперь стоит в среднем 116,39 рубля, что на 13,38 рубля дешевле, чем неделей ранее. Томаты тоже потеряли в цене — 3,09 рубля, их текущая стоимость составляет 174,75 рубля за килограмм.