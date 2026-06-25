Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми утвержден новый глава транспортной полиции

Подполковника Михаила Гордеева утвердили в должности руководителя Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. Господин Гордеев возглавлял ведомство с ноября 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Подполковника Михаила Гордеева утвердили в должности руководителя Пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО. Господин Гордеев возглавлял ведомство с ноября 2025 года.

В числе наиболее актуальных задач руководителя — кадровое комплектование подразделений линейного отдела и поддержание максимально достойных условий организации труда и отдыха подчиненного личного состава.

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел в 2002 году с должности участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В транспортную полицию был переведен в 2010 году, где на протяжении пятнадцати лет занимал различные должности в подразделении уголовного розыска.