Пермская предпринимательница оштрафована за нелегальную выставку животных

Выставка «Поразительный экзотариум» проходила в Краснокамском краеведческом музее с 8 мая по 7 июня. Однако, 3 июня, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что у предпринимательницы отсутствует лицензия на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Также корма поступают без ветеринарных сопроводительных документов.