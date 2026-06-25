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Пермская предпринимательница оштрафована за нелегальную выставку животных

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.

Пермская предпринимательница привлечена к ответственности за выставку животных без лицензии, сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.

Выставка «Поразительный экзотариум» проходила в Краснокамском краеведческом музее с 8 мая по 7 июня. Однако, 3 июня, в ходе внеплановой проверки выяснилось, что у предпринимательницы отсутствует лицензия на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Также корма поступают без ветеринарных сопроводительных документов.

Предпренимательница привлечена к административной ответственности.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что зооволонтёры просят пермяков отложить ремонт балконов и окон ради спасения стрижей, так как велик риск разрушить гнёзда пернатых во время работ.