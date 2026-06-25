Градсовет одобрил проект жилого дома на ул. Карла Маркса в Светлогорске

В Светлогорске на улице Карла Маркса (земельный участок с кадастровым номером 39:17:010018:520) планируется построить пятиэтажный жилой дом. Предложенный проект был одобрен к дальнейшей реализации членами градсовета, заседание которого состоялось в четверг, 25 июня.
Архитектор Илья Соловьев рассказал, что на этом участке расположен небольшой старый дом, который, будучи выкупленным вместе с участком, подлежит демонтажу. Улица Карла Маркса располагается между Калининградским проспектом и улицей Ленина и служит своеобразным транзитом между центральной частью и прогулочным променадом озера Тихое.
«При разработке архитектурного облика мы исходили из особенностей сложившейся среды города, преобладания отдельно стоящих домов и курортных вилл, выразительных скатных кровель и фронтонов, — отметил докладчик. — Главный фронтон формирует узнаваемый силуэт и становится основным элементом уличного фасада. Его поддерживает спокойный ритм окон, светлая фактурная штукатурка, тёплый оттенок кровли. Первый этаж выделен кирпичом. Благодаря этому здание получает устойчивое визуальное основание, а верхние этажи воспринимаются легче».
Илья Соловьев подчеркнул, что «проект избегает прямой стилизации под историческую застройку. Связь с архитектурой Светлогорска достигается через пропорции и силуэт», — добавил он.
Скриншот с с трансляции градсовета.
В доме планируется разместить 4 квартиры. На первом этаже будут расположены коммерческие помещения (кафе или ресторан), в подвале — технические. Предусмотрено четыре парковочных места, спортивная площадка, детская площадка и площадка для отдыха взрослых. Для отделки здания предлагается применить светлую штукатурку, клинкерный кирпич, терракотовую керамическую черепицу.
Главный архитектор области Евгений Костромин сообщил, что проект рассматривался на рабочем совещании, возражений и замечаний со стороны архитекторов не возникло. Заместитель председателя правительства — министр градостроительной политики регионального правительства Кристина Подскребкина тоже отметила, что по её ведомству к проекту вопросов нет. Министерство его поддерживает.
А вот депутат Законодательного собрания Калининградской области Павел Федоров, который редко берет слово на заседаниях градсовета, подверг проект довольно резкой критике. «Я, конечно, не архитектор, но никакой связи я не прослеживаю, — признался основатель “Рыбной деревни”. — Обычная коробка. Это не для Светлогорска, для этого города надо что-то другое, потому что в Светлогорске другая архитектура. Моя точка зрения такая: проект имеет право быть, но в другом виде. Но нельзя такую коробку поставить в Светлогорск. Мы город-курорт превратим в микрорайон жилья». «Архитекторы рассматривали этот вопрос, и они сочли возможным такую сдержанную архитектуру», — напомнил Костромин.
За проект вступился также Игорь Ли. «Павел Николаевич, разрешите вам возразить, — обратился он к Федорову. — Мне кажется, что в этой части Светлогорска такой дом более чем уместен…. В отличие от проектов, где присутствует попытка стилизации под какую-то довоенную застройку, здесь застройка откровенно современная. Сразу видно, что дом построен сегодня, а не сто лет назад. Так что, я думаю, проект хороший».
В итоге проект был принят градсоветом к дальнейшей реализации.