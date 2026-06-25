Градсовет одобрил проект жилого дома на ул. Карла Маркса в Светлогорске

А вот депутат Законодательного собрания Калининградской области Павел Федоров, который редко берет слово на заседаниях градсовета, подверг проект довольно резкой критике. «Я, конечно, не архитектор, но никакой связи я не прослеживаю, — признался основатель “Рыбной деревни”. — Обычная коробка. Это не для Светлогорска, для этого города надо что-то другое, потому что в Светлогорске другая архитектура. Моя точка зрения такая: проект имеет право быть, но в другом виде. Но нельзя такую коробку поставить в Светлогорск. Мы город-курорт превратим в микрорайон жилья». «Архитекторы рассматривали этот вопрос, и они сочли возможным такую сдержанную архитектуру», — напомнил Костромин.