Токсин кишечных бактерий провоцирует развитие рака желчного пузыря

Ученые пояснили, что в кишечнике людей и других млекопитающих присутствуют колонии двух форм бактерии Bacteroides fragilis. Одна из них является полезной для работы органов пищеварения, тогда как вторая провоцирует развитие воспалений и выделяет в большом количестве токсин BFT. Этот белок разрушает связи между клетками кишечника, а также активирует цепочки генов, связанных с развитием и ростом опухолей, способствует образованию среды, подавляющей работу иммунитета. Все это существенным образом повышает риск развития рака прямой и толстой кишки даже в том случае, если вспышка распространения патогенных форм Bacteroides fragilis была подавлена организмом или при помощи антибиотиков.