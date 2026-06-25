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Беспрозванных рассказал о растущем товарообороте с областями Беларуси

Очень давние и теплые отношения продолжаются, говорит губернатор.

Источник: Комсомольская правда

Товарооборот с областями Беларуси Калининградская область восстановила и только наращивает, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных 25 июня в первый день XIII форума регионов России и Беларуси, который проходит в Минске.

«Сложились очень давние и теплые отношения. Я лично, менее чем за два года, четыре раза посетил братскую Беларусь с рабочими визитами», — приводит словам главы региона его пресс-служба.

По его словам, товарооборот сокращался с 2020 года. А сегодня Беларусь входит в топ-3 стран-партнеров Калининградской области. В 2025 году товарооборот между Республикой Беларусь и Калининградской областью превысил полмиллиарда долларов США и показал первый раз рост по сравнению с 2024 на 3%.

«В январе — марте этого года мы отмечаем рост товарооборота ещё на 6,5 процента», — рассказал Алексей Беспрозванных.

В регион поставляют машины и оборудование, продукцию химической промышленности и стройматериалы.

У Калининградской области заключены долгосрочные соглашения со всеми областями Республики Беларусь.

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