Беспрозванных рассказал о растущем товарообороте с областями Беларуси

По его словам, товарооборот сокращался с 2020 года. А сегодня Беларусь входит в топ-3 стран-партнеров Калининградской области. В 2025 году товарооборот между Республикой Беларусь и Калининградской областью превысил полмиллиарда долларов США и показал первый раз рост по сравнению с 2024 на 3%.