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В Петербурге появится Национальный кампус технолидерства «Сириус»

Он станет площадкой для развития ИИ, робототехники, автоматизированных технологий и инструментальной промышленности.

Источник: Национальные проекты России

Проект по созданию Национального кампуса технологического лидерства и развития критических технологий «Сириус» реализуют в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. Инициатива соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Площадка разместится на Васильевском острове.

Кампус станет флагманским центром для развития искусственного интеллекта, робототехники, автоматизированных технологий, инструментальной промышленности и судостроения. Там планируется реализация инновационных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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