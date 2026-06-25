73 воспитанника выпустились из президентского кадетского училища Перми

За высокие результаты в учёбе и спорте ребята отмечены ведомственными наградами Росгвардии. Получили выпускники за свои заслуги и почётные нагрудные знаки разной разной степени отличия — первой степени удостоены восемь ребят, второй степени — шестнадцать выпускников. Знаки «За отличие в спорте» первой степени получили восемнадцать кадет, второй степени — семь, третьей степени — тринадцать.