73 воспитанника выпустились из президентского кадетского училища Перми

В Перми 73 воспитанника выпустились из президентского кадетского училища, которое в этом году отметило своё тридцатилетие.
25 июня в кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина состоялся торжественный выпускной.
Восемь выпускников во время торжественной церемонии получили медали «За особые успехи в учении». Семь кадетов стали обладателями золотых медалей и один получил серебряную.
За высокие результаты в учёбе и спорте ребята отмечены ведомственными наградами Росгвардии. Получили выпускники за свои заслуги и почётные нагрудные знаки разной разной степени отличия — первой степени удостоены восемь ребят, второй степени — шестнадцать выпускников. Знаки «За отличие в спорте» первой степени получили восемнадцать кадет, второй степени — семь, третьей степени — тринадцать.
В команде выпускников — победители и призёры олимпиад всероссийского и регионального значения, чемпионы войск, национальной гвардии по самбо и рукопашному бою. Кроме того, среди выпустившихся кедет — чемпион России по прикладному рукопашному бою, лауреат Международного кремлевского благотворительного кадетского бала в номинации «Гордость России», а также обладатели Гран-при регионального этапа Всероссийского проекта «Российская школьная весна».
На торжественной церемонии выпуска побывали почётные гости, которые поздравили ребят с завершением учёбы. Среди почётных гостей — представитель Министерства территориальной безопасности Пермского края Андрей Приходько.
Обращаясь к ребятам он сказал, что это учебное заведение по праву считается одним из лучших кадетских учебных заведений страны, где воспитываются будущие защитники Отечества. Он отметил, что главными ценностями здесь остаются честь, товарищество, верность Родине и преемственность воинских традиций.
Особых слов благодарности удостоились и педагоги, и офицеры-воспитатели, которые во время всего периода обучения передавали кадетам знания, опыт и лучшие традиции российского офицерства.
В завершении торжественной церемонии выпускники выслушали напутствие и пожелание достойно продолжить движение по выбранному пути, добиваться новых успехов и честно служить на благо России.
За годы работы училище подготовило сотни выпускников, многие из которых связали свою жизнь со службой Отечеству. Среди выпускников есть участники специальной военной операции, награжденные государственными наградами, в том числе орденами Мужества.