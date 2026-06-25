Нижегородские школьники продолжат отдых в лагере Анапы вместо «Артека»

Школьники из Нижегородской области получают альтернативные варианты отдыха из‑за приостановки приёма детей в «Артеке». Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
29 нижегородских ребят были заявлены на смену «Искусство создавать» в Международном детском центре «Артек». Однако из‑за временной остановки оздоровительной работы в Республике Крым планы пришлось скорректировать.
С учётом мнения родителей часть детей направили в один из лагерей Анапы — они уже отдыхают там. Остальных школьников в ближайшее время вернут в Нижегородскую область. Для них подберут другую возможность провести каникулы.
Отбор участников из региона на будущие смены «Артека» на данный момент не ведётся.
При этом летняя оздоровительная кампания внутри Нижегородской области идёт в штатном режиме — все профильные учреждения продолжают работу.
Напомним, что 600 нижегородских детей должны были отдохнуть в 2026 году в лагере «Артек».