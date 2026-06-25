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На 3,35% подорожал бензин в Нижегородской области за неделю

Стоимость бензина в регионе ниже, чем в среднем по стране.

Источник: Комсомольская правда

На 3,35% подорожал бензин в Нижегородской области за неделю. Но его стоимость оказалась ниже, чем средняя по стране. Такие данные приводит Росстат.

По данным на 15 июня, приобрести литр бензина в Нижегородской области можно было в среднем за 68,04 рубля. Через неделю эта цена выросла на 3,35% и составила 70,32 рубля за литр. При этом бензин марки АИ-92 стоит 66,44 рубля, АИ-95 — 72,21 рубля, АИ-98 — 94,27 рубля. Дизельное топливо обойдется автовладельцам в 79,13 рубля.

Несмотря на рост цен, стоимость одного литра бензина в Нижегородской области оказалась ниже, чем в среднем по стране. Средняя стоимость топлива по России равна 71,20 рубля.

Отмечается также, что в период с 16 по 22 июня изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах страны. Заметнее всего цены подскочили в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Там топливо подорожало на 16,5% и 15,2% соответственно.

Напомним, всю последнюю неделю нижегородцы жалуются на возникшие очереди на нижегородских заправках и подскочившие цены на некоторых точках. К ситуации сразу подключились представители регионального правительства и УФАС. А накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично побывал на одной из заправок. По его словам, Нижегородская область полностью обеспечена топливом на привычном уровне, так что никаких поводов для ажиотажного спроса нет.

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