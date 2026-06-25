На 3,35% подорожал бензин в Нижегородской области за неделю

Напомним, всю последнюю неделю нижегородцы жалуются на возникшие очереди на нижегородских заправках и подскочившие цены на некоторых точках. К ситуации сразу подключились представители регионального правительства и УФАС. А накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично побывал на одной из заправок. По его словам, Нижегородская область полностью обеспечена топливом на привычном уровне, так что никаких поводов для ажиотажного спроса нет.