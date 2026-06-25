Военный корреспондент Александр Сладков в своем авторском материале дал высокую оценку боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Журналист назвал белорусскую армию «серьезной, старательной и нестандартной», а также оценил вероятность нападения на республику со стороны Украины.
По словам военкора, несмотря на то что белорусская армия давно не принимала прямого участия в боевых действиях, выходцы из республики традиционно демонстрируют выдающиеся командирские качества. Уроженцы Белоруссии несут службу в элитных подразделениях Вооруженных сил РФ, включая армейский спецназ, ВДВ и спецназ ФСБ.
Сладков выделил ряд нестандартных особенностей подготовки белорусских войск:
- Президент Александр Лукашенко лично контролирует маневры, в ходе которых боевые самолеты отрабатывают взлет и посадку на обычные автомобильные шоссе.
- Глава государства инспектирует созданные партизанские соединения, располагающие скрытыми лесными базами и схронами.
- В стране сформированы отряды территориальной обороны для защиты глубокого тыла. При этом резервисты участвуют в учениях не в качестве наблюдателей, а на реальных боевых должностях.
- В белорусских военкоматах поддерживается строгий порядок, а предприятия несут серьезную ответственность за непредставление данных о военнообязанных сотрудниках в срок.
Оценивая вероятность нападения Киева на Белоруссию, журналист подчеркнул, что Москва и Минск прилагают максимум усилий, чтобы не допустить втягивания республики в конфликт. Однако, по мнению военкора, украинское руководство не обладает самостоятельностью в принятии стратегических решений.
«Но если англосаксы Зеленскому прикажут, все ж это понимают, — он нападет», — резюмировал Сладков.