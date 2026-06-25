В России женщина впервые стала машинистом грузового локомотива

В России впервые на железной дороге появилась женщина-машинист грузового локомотива, сообщили в ОАО «РЖД».
Ирина Милосердова прошла обучение в Кировском учебном центре профквалификаций и стала машинистом электропоезда. Преподаватели отзываются о ней как об ответственном и целеустремленном работнике.
«Моя профессия — осознанный выбор», — заявила Милосердова.
В настоящее время Ирине предстоит пройти практику под руководством наставника, после чего она сможет приступить к самостоятельной работе.
Перечень профессий, доступных для женщин, был расширен в январе 2021 года. Тогда список специальностей, запрещенных для женщин, сократился в четыре раза, что позволило им осваивать профессию машиниста. После этого в РЖД была запущена программа подготовки женщин-машинистов.