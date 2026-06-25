В России женщина впервые стала машинистом грузового локомотива

Перечень профессий, доступных для женщин, был расширен в январе 2021 года. Тогда список специальностей, запрещенных для женщин, сократился в четыре раза, что позволило им осваивать профессию машиниста. После этого в РЖД была запущена программа подготовки женщин-машинистов.