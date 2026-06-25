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В России женщина впервые стала машинистом грузового локомотива

Первая женщина-машинист грузового поезда Ирина Милосердова официально приступила к работе в РЖД.

В России впервые на железной дороге появилась женщина-машинист грузового локомотива, сообщили в ОАО «РЖД».

Ирина Милосердова прошла обучение в Кировском учебном центре профквалификаций и стала машинистом электропоезда. Преподаватели отзываются о ней как об ответственном и целеустремленном работнике.

«Моя профессия — осознанный выбор», — заявила Милосердова.

В настоящее время Ирине предстоит пройти практику под руководством наставника, после чего она сможет приступить к самостоятельной работе.

Перечень профессий, доступных для женщин, был расширен в январе 2021 года. Тогда список специальностей, запрещенных для женщин, сократился в четыре раза, что позволило им осваивать профессию машиниста. После этого в РЖД была запущена программа подготовки женщин-машинистов.