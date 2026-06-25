Совет матери стал судьбоносным: как Бенни Бланко решил жениться на Селене Гомес

Хотя в тот момент отношения Бенни и Селены носили скорее дружеский характер, он и сам не раз ловил себя на мысли, насколько Гомес обаятельна и интересна. Со временем дружба переросла в нечто большее. В декабре 2023 года Селена подтвердила, что встречается с Бланко уже полгода, и назвала эти отношения «лучшим, что когда‑либо случалось с ней». К тому моменту артисты были знакомы не первый год: ещё в 2021‑м они вместе работали над треком I Can’t Get Enough, а позже их всё чаще замечали в компании друг друга.