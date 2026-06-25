Совет матери стал судьбоносным: как Бенни Бланко решил жениться на Селене Гомес

История любви Селены Гомес и Бенни Бланко обросла трогательными деталями — одна из них связана с неожиданным советом матери продюсера. В свежем выпуске своего подкаста Friends Keep Secrets Бенни Бланко признался, что идея связать жизнь с певицей изначально пришла не ему, а его маме Сандре Левин.
Ещё в 2019 году, когда Бенни снимал видео с Селеной и при этом встречался с другой девушкой, Сандра уверенно заявила сыну: ему стоит жениться на Гомес. По словам Бланко, мама не просто высказала мысль мимоходом — она настойчиво подчёркивала достоинства певицы: отмечала её самостоятельность, доброту и множество других качеств, которые, по её мнению, делали Селену идеальной парой для сына. «Моя мать посеяла семена», — с улыбкой вспоминает продюсер.
Хотя в тот момент отношения Бенни и Селены носили скорее дружеский характер, он и сам не раз ловил себя на мысли, насколько Гомес обаятельна и интересна. Со временем дружба переросла в нечто большее. В декабре 2023 года Селена подтвердила, что встречается с Бланко уже полгода, и назвала эти отношения «лучшим, что когда‑либо случалось с ней». К тому моменту артисты были знакомы не первый год: ещё в 2021‑м они вместе работали над треком I Can’t Get Enough, а позже их всё чаще замечали в компании друг друга.
Радость от союза пары разделяют даже те, кто никак не связан с их звёздным кругом. Как рассказал Бенни, его бывшая девушка, с которой он встречался до начала романа с Гомес, искренне порадовалась за него. Она вспомнила, что даже в период их отношений он всегда говорил о Селене только хорошее.
Кульминацией истории стала свадьба, которую влюблённые сыграли в сентябре 2025 года. Торжество прошло в уютной атмосфере частного поместья в Санта‑Барбаре. Селена появилась у алтаря в элегантном белом платье от Ralph Lauren — с открытыми руками и спиной, а Бенни выбрал для праздника белую рубашку и чёрный смокинг того же бренда.
Так совет матери, прозвучавший несколько лет назад, словно задал верный вектор — и в итоге привёл к созданию семьи. История пары напоминает: порой самые важные решения начинаются с чьего‑то простого, но очень тёплого слова.