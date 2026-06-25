Черешня без вреда: правила порций и время для идеального десерта

Не менее важно и время употребления. Не стоит есть черешню натощак: органические кислоты могут раздражать пустую слизистую желудка. Также нежелательно лакомиться ею поздно вечером: фруктоза в это время перегружает печень и мешает выработке соматотропина — гормона, который участвует в естественном жиросжигании во сне. Лучше всего есть черешню в первой половине дня (до 16:00), примерно через 20−30 минут после основного приёма пищи. Белки и жиры из блюда помогут сгладить резкий подъём сахара в крови.