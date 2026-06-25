Черешня без вреда: правила порций и время для идеального десерта

Сезон черешни радует недолго, и многие стремятся успеть съесть как можно больше этой сочной ягоды. Но, несмотря на всю её привлекательность, подходить к употреблению черешни стоит осознанно: даже у такого безобидного на первый взгляд десерта есть свои нюансы, которые важно учитывать ради здоровья и фигуры. Об этом aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Виктория Кострова.
Калорийность черешни довольно умеренная — около 50 килокалорий на 100 граммов. Однако главный нюанс кроется не в калораже, а в содержании природных сахаров — глюкозы и фруктозы. Большая порция ягод может вызвать резкий скачок сахара в крови, а вслед за ним — мощный выброс инсулина. Высокий уровень этого гормона мешает организму сжигать жир и, напротив, стимулирует запасание энергии, что особенно критично для тех, кто стремится похудеть.
Для здоровых взрослых людей, в том числе спортсменов, оптимальная порция — 200−300 граммов в день. В таком количестве углеводы из черешни пойдут на пользу: они помогут восполнить запасы гликогена в мышцах и ускорят восстановление после физических нагрузок. Тем, кто худеет или имеет инсулинорезистентность, лучше ограничиться 100−150 граммами.
С детьми нужно быть ещё осторожнее. Из‑за незрелой ферментативной системы малышам до двух лет черешню дают буквально по несколько ягод, обязательно очищая их от косточек и кожуры. Для дошкольников дневная норма — не более 50−100 граммов: превышение может привести к вздутию и кишечным коликам.
Не менее важно и время употребления. Не стоит есть черешню натощак: органические кислоты могут раздражать пустую слизистую желудка. Также нежелательно лакомиться ею поздно вечером: фруктоза в это время перегружает печень и мешает выработке соматотропина — гормона, который участвует в естественном жиросжигании во сне. Лучше всего есть черешню в первой половине дня (до 16:00), примерно через 20−30 минут после основного приёма пищи. Белки и жиры из блюда помогут сгладить резкий подъём сахара в крови.
Черешня богата антиоксидантами, витамином С, калием и магнием, поддерживает сосуды и даже помогает бороться с лёгкими отёками. Но все эти плюсы работают только при умеренном употреблении.
От черешни лучше отказаться при сахарном диабете, синдроме избыточного бактериального роста в кишечнике, а также в период обострения заболеваний ЖКТ — например, при гастрите или язве. В этих случаях ягода может спровоцировать воспаление или нежелательные процессы брожения.