Правила спокойного отказа: советы нейрохирурга для родителей

Важный приём — предлагать безопасную альтернативу. Вместо того чтобы просто запрещать, стоит дать ребёнку выбор в допустимых рамках. Например, не просто отказать в печенье, а предложить яблоко или банан. Или вместо «нельзя смотреть мультфильм» сказать: «Посмотри его через 20 минут — после того как уберёшь игрушки». Так мозг малыша получает не только ограничение, но и понятную перспективу, что снижает напряжение.