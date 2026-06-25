Правила спокойного отказа: советы нейрохирурга для родителей

Многие родители стараются избегать слова «нет», опасаясь расстроить ребёнка или спровоцировать истерику. В итоге то уступают, то срываются — а между тем грамотный отказ может стать для малыша не травмой, а опорой. Об этом в программе «Родительский контроль» на Радио РБК рассказал Борис Олейников — детский нейрохирург, сёрфер и многодетный отец.
С точки зрения нейробиологии, чёткие границы — базовая потребность ребёнка. Правила создают ощущение безопасности: когда есть понятные рамки, мир перестаёт казаться непредсказуемым, а тревожность снижается. Если же правила постоянно меняются, ребёнок начинает их проверять: «А вдруг сегодня получится?» — и именно это нередко выливается в бурные протесты. Поэтому главное условие спокойного отказа — последовательность: если сегодня нельзя есть сладкое перед обедом, правило должно оставаться в силе и завтра.
При этом не стоит превращать «нет» в длинную лекцию. По словам эксперта, развёрнутые объяснения только перегружают мозг ребёнка и провоцируют новые возражения.
Важный приём — предлагать безопасную альтернативу. Вместо того чтобы просто запрещать, стоит дать ребёнку выбор в допустимых рамках. Например, не просто отказать в печенье, а предложить яблоко или банан. Или вместо «нельзя смотреть мультфильм» сказать: «Посмотри его через 20 минут — после того как уберёшь игрушки». Так мозг малыша получает не только ограничение, но и понятную перспективу, что снижает напряжение.
Не менее важно не запрещать ребёнку злиться из‑за отказа. Правильная реакция родителя — признать эмоцию, но не отменять решение: «Я понимаю, ты злишься, потому что хочешь конфету. Ты имеешь право злиться. Но конфеты сейчас не будет». Родитель в такой ситуации становится «устойчивой стеной», о которую разбиваются эмоции, не причиняя вреда.
По мнению нейрохирурга, баланс между любовью и границами крайне важен: «Нет» без любви — это жестокость, а любовь без «нет» — вседозволенность, которая в итоге взращивает тревожного эгоиста. Поэтому отказывать нужно спокойно, твёрдо и с теплом — именно такой подход помогает ребёнку чувствовать себя защищённым и учиться принимать ограничения без разрушительных конфликтов.