Пропавших в Красноярском крае Усольцевых предложили признать умершими

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге, могут признать погибшей в ближайшее время. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.
Юрист Андрей Алешкин пояснил, что если человек пропал при обстоятельствах, угрожающих жизни, суд может признать его умершим уже через шесть месяцев вместо стандартных пяти лет. У близких родственников — сына Ирины Данила и его бабушки — есть право подать соответствующее заявление. Суд изучит материалы дела и примет решение, в котором днём смерти может быть признан день предполагаемой гибели.
Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка под посёлком Кутурчин. С тех пор о них ничего не известно. Автомобиль семьи так и остался стоять на окраине посёлка.
Активные поиски завершили в октябре, возобновили весной 2026 года, но найти Усольцевых не удалось. Основная версия — несчастный случай, хотя за время поисков звучали и другие предположения.