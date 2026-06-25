Пропавших в Красноярском крае Усольцевых предложили признать умершими

Юрист Андрей Алешкин пояснил, что если человек пропал при обстоятельствах, угрожающих жизни, суд может признать его умершим уже через шесть месяцев вместо стандартных пяти лет. У близких родственников — сына Ирины Данила и его бабушки — есть право подать соответствующее заявление. Суд изучит материалы дела и примет решение, в котором днём смерти может быть признан день предполагаемой гибели.