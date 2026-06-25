Назван день, когда калининградцы получат бесплатную юридическую консультацию

Калининград 26 июня присоединится к единому дню оказания бесплатной юридической помощи. Уже завтра с 9:00 до 18:00 пройдут бесплатные консультации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Консультации состоятся с участием представителей органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатов, нотариусов, юристов, представителей вузов, власти, Общественной палаты, представителями Управления Федеральной Службы судебных приставов по Калининградской области и пр.
Список площадок для проведения Дня оказания бесплатной юридической помощи здесь.
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