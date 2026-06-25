ВС РФ не стал рассматривать жалобу подрядчика благоустройства липецкого Данкова

Примечательно, что соглашение было расторгнуто еще в декабре 2024 года по соглашению сторон. Его стоимость к тому моменту выросла до 194,9 млн руб., стороны исполнили обязательства на 193,6 млн руб. Последнюю сумму региональная прокуратура потребовала взыскать с «Прочных основ» в пользу отдела городского хозяйства администрации Данковского округа. Надзор обратился в суд весной 2026 года. Иск приняли к производству, ближайшее заседание по нему состоится 29 июня.