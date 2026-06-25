Республиканскую больницу Карелии оснастят новой диагностической техникой

Аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) поступит в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова в Петрозаводске в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.
ОФЭКТ позволяет выявлять скрытые патологические изменения, фиксировать малейшие функциональные нарушения в организме и принимать своевременные клинические решения в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. Оборудование уже поступило в Петрозаводск. В больнице подготовят специальное помещение для его размещения.
«Визуализация функциональных процессов в организме давно стала стандартом современной клинической диагностики. В Карелии такой системы никогда не было. Система ОФЭКТ позволит значительно расширить диагностические возможности учреждения и повысить качество медицинской помощи. Планируем проводить не менее двух тысяч исследований в год», — рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.