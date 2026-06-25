ИИ не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета

«Сегодня мы готовим наших выпускников с опережением на 5−10 лет. Если мы этого делать не будем, вы понимаете, что, конечно же, врачу будет сложно работать в том или ином лечебном учреждении. Потому что технологии очень быстро идут в систему здравоохранения, технологии очень быстро применяются в клинической практике, и наши специалисты к этому готовы», — добавил ректор.