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ИИ не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета

Глыбочко: искусственный интеллект не заменит врача.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит врача, заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«Сегодня у всех на языке, конечно, искусственный интеллект. Заменит ли искусственный интеллект врача? Заменит ли искусственный интеллект нас с вами? Не заменит», — сказал Глыбочко журналистам в преддверии торжественной церемонии выпуска молодых специалистов Сеченовского университета.

Он также отметил, что сегодня Сеченовский университет готовит выпускников с опережением на 5−10 лет, это позволяет будущим врачам успешно адаптироваться к современным технологическим решениям в медицине.

«Сегодня мы готовим наших выпускников с опережением на 5−10 лет. Если мы этого делать не будем, вы понимаете, что, конечно же, врачу будет сложно работать в том или ином лечебном учреждении. Потому что технологии очень быстро идут в систему здравоохранения, технологии очень быстро применяются в клинической практике, и наши специалисты к этому готовы», — добавил ректор.

По данным пресс-службы вуза, дипломы об окончании обучения в этом году получат 4 730 человек, среди них — 729 иностранных граждан, в том числе выпускники Бакинского филиала университета. География выпуска охватывает 77 субъектов России и 56 стран мира.