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В Кстове ввели карантин по бешенству

Вся территория населённого пункта признана неблагополучной по заболеванию, а эпицентром вспышки обозначены участки двух личных подсобных хозяйств.

В посёлке Ленинская Слобода Кстовского района введён карантин из‑за угрозы распространения бешенства. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Вся территория населённого пункта признана неблагополучной по заболеванию, а эпицентром вспышки обозначены участки двух личных подсобных хозяйств.

В период карантина действует ряд ограничительных мер: нельзя оказывать лечебную помощь заражённым восприимчивым животным, снимать шкуры с погибших особей, а также допускать на территорию посторонних.

Кроме того, на всей территории посёлка запрещено организовывать мероприятия, предполагающие скопление животных, — в том числе ярмарки, выставки и торги сельскохозяйственного профиля.

Ранее карантин по бешенству ввели в Воротынском округе Нижегородской области.