В Кстове ввели карантин по бешенству

В посёлке Ленинская Слобода Кстовского района введён карантин из‑за угрозы распространения бешенства. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.
Вся территория населённого пункта признана неблагополучной по заболеванию, а эпицентром вспышки обозначены участки двух личных подсобных хозяйств.
В период карантина действует ряд ограничительных мер: нельзя оказывать лечебную помощь заражённым восприимчивым животным, снимать шкуры с погибших особей, а также допускать на территорию посторонних.
Кроме того, на всей территории посёлка запрещено организовывать мероприятия, предполагающие скопление животных, — в том числе ярмарки, выставки и торги сельскохозяйственного профиля.
Ранее карантин по бешенству ввели в Воротынском округе Нижегородской области.