На Дону рецидивист обокрал пенсионерку, попав в дом через окно

Распорядиться украденным не удалось: стражи порядка вычислили подозреваемого и задержали его по горячим следам. При обыске на квартире фигуранта полицейские нашли всю похищенную технику, которую скоро вернут законной владелице. Теперь мужчине грозит новый срок за кражу с проникновением в жилище.