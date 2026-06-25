На Дону рецидивист обокрал пенсионерку, попав в дом через окно

46-летний местный житель, уже имеющий судимость за подобные дела, приметил дом пожилой женщины. Убедившись, что вокруг никого нет, мужчина перепрыгнул через забор и проник в жилье через открытое окно. Добычей вора стали телевизор и роутер.
Распорядиться украденным не удалось: стражи порядка вычислили подозреваемого и задержали его по горячим следам. При обыске на квартире фигуранта полицейские нашли всю похищенную технику, которую скоро вернут законной владелице. Теперь мужчине грозит новый срок за кражу с проникновением в жилище.