Волонтеры отыскали потерявшуюся по пути домой пенсионерку

— Пока мы ждали полицию и скорую помощь, я не отходила от бабушки ни на шаг, — продолжает историю поисковик Юлия. — Мы накрыли ее одеялом, чтобы она не замерзла, и дали ей немного воды. Мы общались с ней, но она была очень слаба и говорила тихо. На носилках, при помощи местных жителей, бабушку вынесли из лесополосы. Короткая поездка в больницу: «Все хорошо, забирайте!» — и вот уже родные заводят бабушку домой. К счастью, все закончилось именно так.