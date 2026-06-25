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На дороге Копьево — Сарала в Хакасии обновили асфальт

Работы прошли на участке протяженностью 2,65 километра.

Ремонт участка дороги Копьево — Сарала в Орджоникидзевском районе Республики Хакасии завершили в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте проектной деятельности — регионального проектного офиса Минэкономразвития Хакасии.

Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на участке протяженностью 2,65 километра. Также они приступили к укреплению обочин.

Отметим, что дорога — важный туристический маршрут Хакасии. Летом по этому пути следуют к Ивановским озерам — одной из главных природных достопримечательностей региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.